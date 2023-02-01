Новогоднее желание руководительницы налоговой: миллион долларов, шуба и часы Breguet (фото)

У чиновника налоговой службы во время обысков нашли список желаний – шуба, миллион долларов, часы Breguet и отдых на Мальдивах.

Государственное бюро расследований 1 февраля провело обыск в исполняющей обязанности главы налоговой службы Киева Оксаны Датий и обнаружило список желаний, датированных 2018 и 2021 годами. Среди которых, в частности, – заработать миллион долларов, соболиная шуба и дорогостоящие часы Breguet.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

Так, в списке желаний 2018 года женщина написала о повышении, соболиной шубе, поездке в Лондон и подарке от мужа на день рождения – часах Breguet.

А уже в 2021 году женщина мечтала о должности и. главы налоговой службы Киева, отдых с мужем на Мальдивах и заработать 1 миллион долларов.

Как пишет УП, следователи ГБР расследуют факт незаконного получения возмещения НДС из госбюджета, в т.ч. путём злоупотребления властью и служебным положением представителями налоговых органов.

"Исполняющая обязанности начальника киевской налоговой является председателем Комиссии по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных Главного управления Государственной налоговой службы в городе Киеве. Она вместе с другими членами комиссии без законных на то оснований принимала решение о соответствии или несоответствие критериям рискованности налогоплательщиков, что повлекло тяжкие последствия", — говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Кроме того, правоохранители сообщают, что Оксана Датий реализовывала через своих доверенных лиц схемы искусственного завышения валовых расходов некоторыми предприятиями, ведения предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП и предоставления недостоверных сведений о доходах.

Напомним, по данным источников ТСН.ua в правоохранительных органах, ГБР проводит обыски у руководства столичной налоговой. Следователи расследуют факт незаконного получения возмещения НДС из государственного бюджета, в частности, путем злоупотребления властью и служебным положением представителями налоговых органов. Из-за таких действий в теневой оборот попало более 30 млрд грн государственных средств.

Правоохранители также пришли с обысками к киевскому застройщику и народному депутату от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадима Столара.

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