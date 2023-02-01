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В Киеве в многоэтажке произошел взрыв: вылетели окна, есть пострадавший (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
5065
Время на прочтение
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В Киеве в многоэтажке произошел взрыв: вылетели окна, есть пострадавший (фото)

Фото: https://ua.depositphotos.com/

Оказалось, что в квартире разразился самогонный аппарат.

В Киеве на улице Радужной 31 января раздался взрыв на девятом этаже жилого дома. Очевидцы рассказали, что в квартире вылетели окна.

Как оказалось, на месте происшествия взорвался самогонный аппарат, сообщили в патрульной полиции Киева.

В результате взрыва 56-летний мужчина получил ожоги, его госпитализировали в больницу. Дальнейшие обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.

В полиции предупредили, что за изготовление, хранение самогона и аппаратов для его производства в Украине предусмотрена административная ответственность.

© Патрульная полиция Киева
Фото: Патрульная полиция Киева
© Патрульная полиция Киева
Фото: Патрульная полиция Киева

Напомним, что в частном доме на Киевщине три человека погибли из-за отравления угарным газом от генератора. Один из погибших — вернувшийся с "нуля" военнослужащий Егор Пасхалов.

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Дата публикации
Просмотры
5065
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