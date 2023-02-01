Воспитательница детдома в Киевской области пытала детей: у 9-летней девочки обнаружили резаные раны

Воспитательница детского дома на Фастовщине в Киевской области пытала детей. На теле 9-летней девочки обнаружили рваные раны. Выяснилось, что это уже не первый случай в этом заведении.

Об этом 1 февраля сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

В детском доме воспитывали 19 детей. Их всех изъяли и доставили в больницу для проведения обследования и выяснения обстоятельств происшествия.

"Хуже всего то, что такие отвратительные методы "воспитания" в этом заведении, по предварительным данным, применялись уже не впервые", — отметил Небитов.

Известно, что 51-летняя воспитательница – уроженка Киева. Женщину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Дальнейшую судьбу злоумышленницы решит суд. За побои и издевательства над малолетней женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве молодые люди издевались над немощными девушками на "пьяных вечеринках". Полицейские установили имена фигурантов, места их пребывания и пришли с обысками.

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