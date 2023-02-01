Президент Австрии приехал в Киев и посетил Бучу (фото)

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен в среду, 1 февраля, прибыл в Киев с официальным визитом. У него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом президент Австрии написал в Twitter.

"Прибыл в Киев. После почти года войны Украина не забыта. Вместе с президентом Зеленским и храбрым народом Украины мы отстаиваем европейские ценности", – говорится в сообщении.

Позже глава Австрии также сообщил, что посетил Бучу в Киевской области, и опубликовал оттуда фото.

"Здесь, в Буче, я грущу за каждой отдельной жизнью, уничтоженной этой ужасной захватнической войной. Эти преступления против человечества, против всего, за что мы выступаем, не должны быть забыты и не должны оставаться безнаказанными", – написал он.

Здесь в #Буха, я мечтаю по всему одному жизненному плану, отвергнутому этой территориальной войной агрессии.



Эти пороки против человеческой силы, по причине того, что stand for, не должны быть готовы и не могут быть безнадежными. (vdb) pic.twitter.com/UdRBhZ59Bd — A. Van der Bellen (@vanderbellen) 1 января 2023

Напомним, Александр Ван дер Беллен заявил, что в условиях российской агрессии против Украины Австрия будет оставаться нейтральной страной только в сфере вооружения, но будет помогать украинцам невоенными методами.

Журналисты идентифицировали 22 российских военных, которые убивали гражданских в Буче во время оккупации города в марте 2022 года.

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