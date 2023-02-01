В Киеве январь удивлял климатическими рекордами: что известно

Вошел в десятку самых теплых с 1881 года.

В январе в Киеве среднемесячная температура воздуха составила –0,3°С. Этот показатель выше климатической нормы на 2,9°С. Он вошел в десятку самых теплых лет с 1881 года.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Холоднее всего было 7 января, когда минимальная температура снизилась к утру до -10,0 °С, а самое теплое — 1 и 2 числа, когда максимальная температура повысилась до +13,2 °С, установив таким образом температурные рекорды. Эти дни января стали самыми теплыми за 143 года наблюдений в столице", — говорится в сообщении.

По данным климатологов, за месяц было зафиксировано в Киеве 16 температурных рекордов.

"Осадков на проспекте Науки выпало лишь 19 мм или 51% климатической нормы. В январе этого года занял 20 позицию в рейтинге самых сухих", — сообщили специалисты.

Напомним, в январе этого года в столице удивлял погодой. В начале месяца на улице была погода, которая свойственна середине апреля. На столичных Осокорках киевляне даже заметили бабочек.

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