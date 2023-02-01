У Києві січень дивував кліматичними рекордами: що відомо

Увійшов у десятку найтепліших від 1881 року.

У січні у Києві середньомісячна температура повітря склала -0,3°С. Цей показник вищий за кліматичну норми на 2,9°С. Він увійшов у десятку найтепліших років від 1881-го.

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"Найхолодніше було 7 січня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -10,0 °С, а найтепліше - 1 та 2 числа, коли максимальна температура підвищилась до +13,2 °С, встановивши таким чином температурні рекорди. Ці дні січня стали найтеплішими за 143 роки спостережень у столиці", - йдеться в повідомленні.

За даними кліматологів, за місяць було зафіксовано у Києві 16 температурних рекордів.

"Опадів на проспекті Науки випало лише 19 мм або 51% кліматичної норми. Цьогорічний січень посів 20 позицію у рейтингу найсухіших", - повідмили фахівці.

Нагадаємо, цього року січень у столиці дивував погодою. На початку місяця на вулиці була погода, яка властива для середині квітня. На столичних Осокорках кияни навіть помітили метеликів.

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