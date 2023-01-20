Трагедія в Броварах: загинула мама трьох малолітніх дітей (фото)

Під час трагедії у Броварах, де 18 січня впав гелікоптер, загинула мама трьох дітей Марина Грановська. Смерть жінки підтвердила експертиза.

Про загибель у Мережі повідомляють її знайомі.

Зазначається, що без мами залишилося троє малолітніх дітей. Загибла була перукаркою-модельєркою.

До слова, у день трагедії Мережу облетіли кадри з її сестрою, яка намагалася відшукати Марину. Жінка розповідала, що та якраз привела в дитячий садочок своїх дітей. На момент падіння Марина якраз виходила їз закладу, але не було відомо - вона вже на вулиці аб ще всередині будівлі. Згодом було знайдено обгоріле тіло.

Фото з Мережі.

Жертви авіакатастрофи в Броварах

Зранку 18 січня в містечку поруч з дитсадком та будинком впав гвинтокрил ДСНС. На борту було десять людей - керівнитво МВС. Зокрема, й очільник МВС Денис Монастирський. Усі загинули.

У авіакатастрофі також загинув фотограф Міністерства внутрішніх справ Микола Анацький. Минулої суботи, 14 січня, чоловіку виповнилося 34 роки.

Трагедія забрала життя 14 осіб. Серед загиблих є одна дитина. Зокрема, загинула мама Олена Пономаренко та маленька Мілана. Дівчинка 2017 року народження отримала травми, які були несумісні з життям.

Постраждало 25 осіб, з них 11 дітей. Серед поранених є вагітна жінка.

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