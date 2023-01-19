На Київщині розшукують небезпечного зловмисника: вдарив жінку в спину ножем (фото)

Жінку госпіталізували з проникаючим ножовим пораненням у спину.

Поліція Київської області розшукує чоловіка, який напав на 44-річну жінку в Білій Церкві. Зловмисник вдарив місцеву мешканку ножем у спину, коли вона поверталась додому.

Про це повідомили в поліції Київської області.

Потерпілу госпіталізували. Жінка розповіла, що в темряві помітила невідомого чоловіка, а згодом відчула удар у спину.

Зловмисник повалив та вибив з її рук телефон, приставив ножа до горла та наказав мовчати. У цей момент жінка почула, що десь неподалік проходили перехожі, що налякало фігуранта, після чого, з місця події він втік.

Вона самотужки прийшла до свого дому та викликала "швидку".

За фактом спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі розпочали досудове розслідування. Правоохоронці звертаються до громадян допомогти встановити особу нападника за допомогою зображення його зовнішності, виготовленого зі слів потерпілої.

Прикмети: зріст 175-180 см; волосся темне, середньої довжини; одягнутий в чорну довгу куртку з капюшоном та темні штани.

Якщо комусь відомі подробиці злочину або ви впізнали особу, звертайтесь за номером телефону (093) 407-42-65 або на спецлінію "102". Анонімність гарантується.

Правоохоронці розшукують злочинця / Фото: Поліція Київської області

Нагадаємо, голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба попередив, що найближчої доби на Київщині запровадять нові графіки погодинних відключень світла.

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