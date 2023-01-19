На Київщині водій авто збив 9-річну дівчинку та втік: дитину у тяжкому стані ушпиталили (фото)

Після аварії водій сховав своє авто в гаражі.

Днями у місті Славутич, що на Київщині, водій збив 9-річну і втік з місця ДТП. Дитину в тяжкому стані госпіталізували.

Про це сьогодні, 19 січня, повідомили у поліції Київської області.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Geely скоїв наїзд на пішохода та зник з місця події. В результаті автопригоди 9-річну дічнинку в тяжкому стані госпіталізували до Чернігівської дитячої лікарні.

Фото: Поліція Київської області

Фото: Поліція Київської області

Правоохоронці встановили автомобіль та особу водія. Ним виявився 31-річний місцевий житель, який сховав авто у гаражі.

Фото: Поліція Київської області

Поліцейські затримали його та помістили до ізолятора тимчасового тримання, а автівку вилучили.

За фактом ДТП слідчі повідомили порушнику про підозру за ч.2 ст.286 ККУ. Йому загрожує до 8 років за ґратами.

Нагадаємо, на Миколаївщині сталася потрійна ДТП, в якій загинули водій та двоє пасажирів легковика.

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