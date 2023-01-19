Авіакатастрофа в Броварах: у лікарні розповіли про стан постраждалих

Наразі у реанімації Київської міської клінічної лікарні залишаються вісім з десяти людей, які постраждали внаслідок падіння гелікоптера у Броварах. Серед них четверо дітей. Їхній стан протягом доби не погіршився.

Про це повідомила під час брифінгу директорка Київської міської клінічної лікарні Тетяна Пехньо, пише Суспільне.

У постраждалих від 3 до 40% опіків шкірию. Люди перебувають в боксованих відділеннях. Такж для кожний потерпілий має індивідуальний план обстеження та лікування.

"Всі дорослі і діти були обстежені всіма спеціалістами, провели ендоскопічне обстеження, зокрема, кардіологічне та ультразвукове. Тому що ми провинні були виключити або підтвердити наявність іншої комбінованої травми, можливо те, що не пов’язано тідльки з опіками, внаслідок такого комбінованого важкого травмування пацієнтів під час авіатрощі, яка сталася в Броварах", - розказала Пехньо.

За її словами, три родини виявили бажання продовжити лікування за кордоном. Необхідні документи вже підготовлено і направлено до МОЗ.

Авіатроща у Броварах

Зранку 18 січня в містечку на Київщині впав гвинтокрил ДСНС. Авіатроща сталася поруч із дитячим садком та житловим будинком. У закладі перебували діти та співробітники.

На борту було десять людей - керівнитво МВС України. Усі вони загинули. Очільник МВС Денис Монастирський та його колеги летіли до Харкова.

Загалом трагедія забрада життя 14 осіб, з них - одна дитина. Зокрема, загинула мама Олена Пономаренко та маленька Мілана. Постраждало 25 осіб, з них 11 дітей. Серед поранених є вагітна жінка.

СБУ розпочала провадження щодо падіння гелікоптера. Розглядають такі версії трагедії: порушення правил польоту; технічна несправність гелікоптера; умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

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