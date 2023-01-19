У Києві дівчині відмовили в співбесіді, бо спілкується винятково українською: "Багато російськомовних керівників"

У Києві українська компанія Budhouse Group відмовила дівчині у співбесіді, бо вона спілкується винятково українською та англійською мовами. Киянка хотіла влаштуватися журналісткою-редакторкою.

Скриншот діалогу з менеджеркою дівчина показала в Мережі.

"Юлія, ми змушені скасувати співбесіду на сьогодні, оскільки в нас в компанії багато російськомовних співробітників та керівників. А в вас є побажання в резюме тільки укр або англ мови. Успіхів вам", - написала співробітниця компанії.

Дівчина обурилася, що їй відмовили у співбесіді в столиці України, бо просить звертатися державною мовою, коли майже рік триває повномасштабна війна.

"9-й місяць повномасштабного вторгнення, столиця України, мені відмовляють у співбесіді через те, що я прошу звертатися до мене державною мовою? Дякую, так і запишу", - відповіла киянка менеджерці.

Діалог з менеджеркою компанії Budhouse Group / Фото з відкритих джерел

У компанії Budhouse Group прокоментували "велике непорозуміння" між ними та дівчиною, що була запрошена на співбесіду. Там стверджують, що причина відмови була трохи іншою.

"Наша компанія є багатомовною, багато хто спілкується українською, багато хто російською та навіть болгарською, але українську розуміють та використовують усі, незалежно від того, яку мову більше вживають... Виходячи з цього, співбесіда була скасована, через те, що дівчина чітко вказала, що працювати з компаніями, де розмовляють не лише українською або англійською - вона не буде", - заявили в компанії 18 січня.

У своєму резюме киянка зазначила, що не розуміє жодні мови, окрім української та англійської, та не буде співпрацювати з компаніями, які не вміють вести комунікацію державною мовою.

Частина резюме киянки / Фото: Budhouse Group

Вакансія компанії / Фото: Work.ua

Відповідь компанії / Скриншот з Facebook Budhouse Group

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії фіксується помітне зростання кількості людей, які свідомо переходять на спілкування українською. У застосунку "Київ Цифровий" стартувало опитування щодо розвитку української в столиці. Киянам також пропонують добірку посилань на освітні платформи та застосунки, які допомагають поліпшити знання.

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