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На Київщині запровадять новий графік погодинних відключень світла

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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На Київщині запровадять новий графік погодинних відключень світла

Електропостачання планується чотири через чотири години.

Останній тиждень для Київської області був дуже важким. Проте найближчої доби планується вийти на графік відключення електроенергії чотири через чотири години.

Про це 19 січня повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Спільно з ДТЕК та "Укренерго" продовжуємо роботу, щоб покращити ситуацію з електропостачанням в області. Вдячний мешканцям Київщини за розуміння ситуації. Російським загарбникам не вдасться зламати нашу стійкість", - написав він.

Нагадаємо, станом на 19 січня в Києві та Київській області покращилася ситуація з електропостачанням. Встановлені "Укренерго" ліміти споживання дозволяють повернутися до стабілізаційних відключень за графіками.

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