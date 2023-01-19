Авиакатастрофа в Броварах: в больнице рассказали о состоянии пострадавших

Сейчас в реанимации Киевской городской клинической больницы остаются восемь из десяти человек, пострадавших в результате падения вертолета в Броварах. Среди них четверо детей. Их состояние в течение суток не ухудшилось.

Об этом сообщила во время брифинга директор Киевской городской клинической больницы Татьяна Пехньо, пишет Общественное.

У пострадавших от 3 до 40% ожогов кожу. Люди находятся в боксированных отделениях. Также для каждого потерпевшего имеется индивидуальный план обследования и лечения.

Все взрослые и дети были обследованы всеми специалистами, провели эндоскопическое обследование, в частности, кардиологическое и ультразвуковое. пациентов во время авиатрощи, которая произошла в Броварах", — рассказала Пехньо.

По ее словам, три семьи изъявили желание продолжить лечение за границей. Необходимые документы уже подготовлены и направлены в Минздрав.

Авиатроща в Броварах

Утром 18 января в городке на Киевщине упал вертолет ГСЧС. Авиатроща произошла рядом с детским садом и жилым домом. В заведении находились дети и сотрудники.

На борту было десять человек – руководство МВД Украины. Все они погибли. Глава МВД Денис Монастырский и его коллеги летели в Харьков.

В общей сложности трагедия забрада жизни 14 человек, из них – один ребенок. В частности погибла мама Елена Пономаренко и маленькая Милана. Пострадали 25 человек, из них 11 детей. Среди раненых есть беременная женщина.

СБУ начала производство по падению вертолета. Рассматривают следующие версии трагедии: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.

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