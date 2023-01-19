У Києві та області покращилася ситуація з електроенергією: графіки відключень ДТЕК на 19 січня

Світло сьогодні відключатимуть за графіками.

У Києві та Київській області трохи покращилася ситуація з електроенергією. Встановлені "Укренерго" ліміти споживання дозволяють 19 січня проводити стабілізаційні відключення світла за графіками.

Про це повідомили в ДТЕК.

Перевірити графік відключення в Києві за вашою адресою можна на сайті ДТЕК Київські електромережі. Щоб дізнатися, коли вимикатимуть електроенергію, необхідно обрати вулицю та номер будинку.

Для мешканців Київської області графіки відключення світла можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, четвер, Водохреще, 19 січня, в Україні буде теплим та у деяких регіонах дощовим. Замість водохрещенських буде морозів 11-17 градусів тепла.

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