Трагедия в Броварах: погибла мама троих малолетних детей (фото)

Женщина как раз привела в садик детей.

Во время трагедии в Броварах, где 18 января упал вертолет, погибла мама троих детей Марина Грановская. Смерть женщины подтвердила экспертиза.

О гибели в Сети сообщают ее знакомые.

Отмечается, что без мамы остались трое малолетних детей. Погибшая была парикмахером-модельером.

К слову, в день трагедии Сеть облетели кадры с ее сестрой, пытавшейся отыскать Марину. Женщина рассказывала, что как раз привела в детский сад своих детей. На момент падения Марина как раз выходила из заведения, но не было известно — она уже на улице еще внутри здания. Впоследствии было найдено обгоревшее тело.

Фото из Сети.

Жертвы авиакатастрофы в Броварах

Утром 18 января в городке рядом с детсадом и домом упал вертолет ГСЧС. На борту было десять человек – руководство МВД. В частности, и глава МВД Денис Монастырский. Все погибли.

В авиакатастрофе погиб фотограф Министерства внутренних дел Николай Анацкий. В прошлую субботу, 14 января, мужчине исполнилось 34 года.

Трагедия унесла жизни 14 человек. Среди погибших есть один ребенок. В частности погибла мама Елена Пономаренко и маленькая Милана. Девочка 2017 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью.

Пострадали 25 человек, из них 11 детей. Среди раненых есть беременная женщина.

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