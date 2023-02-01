У Києві шукають присяжних у суди: хто може стати та що треба робити

Київська міська рада шукає кандидатів у присяжні семи районних судів столиці. Стати присяжним може громадянин України віком від 30 до 65 років, який постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція суду.

Про це 1 лютого повідомили в Київраді.

Хто такий присяжний

Присяжний - це особа, яка залучається до здійснення правосуддя у випадках, визначених процесуальним законом, або вирішує справи у складі суду разом із суддею.

За час виконання ними обов’язків у суді присяжним виплачується винагорода. На час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом, а час виконання обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу.

Також на присяжних поширюються установлені законом гарантії незалежності і недоторканності суддів.

Хто не може бути присяжним

громадяни, визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;

мають незняту чи непогашену судимість;

народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;

особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

громадяни, які досягли 65-ти років;

які не володіють державною мовою.

Як стати присяжним у Києві

Охочі стати присяжними, які відповідають вимогам Закону України "Про судоустрій і статус суддів", можуть подати до Київської міської ради (вул. Хрещатик, 36) такі документи:

заяву про включення до списку присяжних відповідного районного суду міста Києва за формою, відповідно до зразка;

копію паспорта громадянина України;

витяг із реєстру територіальної громади або копію іншого документа, в який у встановленому законом порядку, внесено відомості про місце проживання;

витяг з інформаційно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості" (повний), термін дії якого становить 3 місяці з дати формування;

довідку відповідного закладу охорони здоров’я про те, що він не перебуває на обліку та не має психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;

інформаційну довідку або витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення за останній рік;

автобіографію в довільній формі.

Детальніше можна дізнатися за телефоном: (044) 202-76-88.

Нагадаємо, в Україні вперше обладнали судову залу в укритті. Голова суду розповів, що минулого року там відклали майже чотири тисячі судових засідань, одна з причин – повітряна тривога.

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