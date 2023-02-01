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На Київщині підліток взяв без дозволу автівку батьків та потрапив у ДТП (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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314
Час на прочитання
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На Київщині підліток взяв без дозволу автівку батьків та потрапив у ДТП (фото)

Фото: Поліція Київської області

У Київській області сталася аварія за участі неповнолітнього.

На Київщині у місті Узин 16-річний хлопець взяв без дозволу батьків легковик та потрапив у аварію. Неповнолітній з численними травмами перебуває в лікарні під наглядом медиків.   

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

Про травмованого підлітка повідомили медики.

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Правоохоронці з’ясували, що 1 лютого, близько 7 ранку, хлопець сів за кермо автомобіля "Lanos" та поїхав по місту. Причину зіткнення легковика із деревом наразі з’ясовують слідчі. 

Нагадаємо, у Хмельницькій області у моторошній ДТП загинули чоловік та жінка.

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Дата публікації
Перегляди
314
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