На Київщині підліток взяв без дозволу автівку батьків та потрапив у ДТП (фото)

У Київській області сталася аварія за участі неповнолітнього.

На Київщині у місті Узин 16-річний хлопець взяв без дозволу батьків легковик та потрапив у аварію. Неповнолітній з численними травмами перебуває в лікарні під наглядом медиків.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

Про травмованого підлітка повідомили медики.

Правоохоронці з’ясували, що 1 лютого, близько 7 ранку, хлопець сів за кермо автомобіля "Lanos" та поїхав по місту. Причину зіткнення легковика із деревом наразі з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, у Хмельницькій області у моторошній ДТП загинули чоловік та жінка.

Читайте також: