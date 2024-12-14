Всю ніч Київ атакували дрони: що відомо про наслідки

Інформації про потерпілих немає.

Вночі проти 14 грудня російська армія атакувала безпілотниками Київ. У Дарницькому районі столиці зафіксовано падіння уламків збитих дронів.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

"Внаслідок збиття БпЛА зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Попередньо - на відкритій території та без потерпілих", - повідомив керівник КМВА Сергій Попко.

Зазначається, що повітряну тривогу в столиці оголошувалася двічі і сумарно вона тривала 3,5 год. Дрони заходили хвилями і з різних напрямків. Силами оборони було виявлено і знешкоджено різними способами близько десятка російських БпЛА, які потенційно загрожували Києву.

Як повідомлялося, напередодні, 13 грудня, РФ потужно вдарила ракетами різних типів і дронами. Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено 287 засобів повітряного нападу: 94 ракети та 193 БпЛА.

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