У Києві уламки БпЛА впали у Дарницькому районі — КМВА

У Києві в ніч проти 14 грудня внаслідок атаки ворожих безпілотників було зафіксовано падіння уламків БпЛА в Дарницькому районі столиці.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

У повідомленні вказується, що уламки безпілотника впали на відкритій місцевості.

"Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Попередньо — на відкритій території та без потерпілих", - йдеться у повідомленні.

Пізніше у КМВА спростували дану інформацію

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч проти 14 грудня російські загарбники атакували Київ ударними безпілотниками.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА.

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