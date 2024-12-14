У Києві уламки БпЛА впали у Дарницькому районі — КМВА

Уламки безпілотника впали на відкритій місцевості.
У Києві в ніч проти 14 грудня внаслідок атаки ворожих безпілотників було зафіксовано падіння уламків БпЛА в Дарницькому районі столиці.
Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.
У повідомленні вказується, що уламки безпілотника впали на відкритій місцевості.
"Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Попередньо — на відкритій території та без потерпілих", - йдеться у повідомленні.
Пізніше у КМВА спростували дану інформацію
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч проти 14 грудня російські загарбники атакували Київ ударними безпілотниками.
Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА.
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