Наслідки атаки на Київщину: пошкоджені будинки, подробиці від ОВА

Тривога в Київській області тривала майже 15 годин.

У Київській області внаслідок падіння уламків збитих цілей у двох районах пошкоджено чотири приватні будинки.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Кравченко розповів про наслідки масованої атаки на Київщину. Російські війська влаштували атаку крилатими ракетами та безпілотниками. Тривога в області тривала майже 15 годин.

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"На Київщині активно працювали сили ППО. Є збиті цілі. Дякую захисникам неба за неймовірну роботу", – зазначив голова ОВА.

Минулося без постраждалих і влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури.

Однак внаслідок падіння уламків збитих цілей у двох районах області пошкоджено чотири приватні будинки. У них вибиті вікна та двері, посічені фасади. Ще в одному з районів пошкоджено два бокси сільськогосподарського підприємства, в іншому – лінії електромереж.

Уламки також впали поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.

Нагадаємо, 13 грудня Росія масовано атакувала Україну дронами і ракетами, зокрема била по енергетиці. У Київській області працювали сили ППО.

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