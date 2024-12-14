В Киеве обломки БпЛА упали в Дарницком районе — КМВА

В Киеве в ночь на 14 декабря в результате атаки вражеских беспилотников было зафиксировано падение обломков БпЛА в Дарницком районе столицы.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

В сообщении указывается, что обломки беспилотника свалились на открытой местности.

"В результате атаки российских БПЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Предварительно — на открытой территории и без пострадавших", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 14 декабря российские захватчики атаковали Киев ударными беспилотниками.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики атакуют Украину ударными БПЛА.

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