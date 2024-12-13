У передмісті Києва лунатимуть вибухи: що відомо

У Вишгородському районі сапери ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети.
У передмісті Києва може бути гучно, лунатимуть вибухи.
У Київській міській військовій адміністрації пояснили, що це працюють сапери.
"Сьогодні, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. Зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 13 грудня Росія масовано атакувала Україну дронами і ракетами, зокрема била по енергетиці. У Київській області працювали сили ППО.
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