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У передмісті Києва лунатимуть вибухи: що відомо

У передмісті Києва лунатимуть вибухи: що відомо

Сапери ліквідовують вибухонебезпечні предмети / Фото: Facebook/Київська міська адміністрація

У Вишгородському районі сапери ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети.

У передмісті Києва може бути гучно, лунатимуть вибухи.

У Київській міській військовій адміністрації пояснили, що це працюють сапери.

"Сьогодні, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. Зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 грудня Росія масовано атакувала Україну дронами і ракетами, зокрема била по енергетиці. У Київській області працювали сили ППО.

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