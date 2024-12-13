У передмісті Києва лунатимуть вибухи: що відомо

У передмісті Києва може бути гучно, лунатимуть вибухи.

У Київській міській військовій адміністрації пояснили, що це працюють сапери.

"Сьогодні, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. Зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 грудня Росія масовано атакувала Україну дронами і ракетами, зокрема била по енергетиці. У Київській області працювали сили ППО.

200 дронів і сотня ракет! Все що відомо про масштабний удар по енергетиці 13 грудня