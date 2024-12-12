Як лисиці під час полювання використовують свою фірмову фішку: у Чорнобильському заповіднику розповіли деталі (фото)

У заповіднику також пояснили, яка особливість дозволяє лисицям виживати у найсуворіших умовах.

Завдяки своїй спритності, терплячості й адаптивності лисиці залишаються ефективними мисливцями навіть взимку. Їхнє густе хутро забезпечує тепло в морозну погоду, а пухнастий хвіст служить ковдрою під час відпочинку.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику розповіли про лисяче зимове меню.

"Взимку лисиці живляться дрібними гризунами, такими як миші та полівки, часто вистежуючи їх під шаром снігу завдяки чутливим слуху та нюху. Під час полювань, які проходять переважно вночі або на світанку, лисиці використовують свою фірмову фішку: підстрибують високо в повітрі і з розгону занурюються в сніг саме там, де на них чекає здобич", – йдеться у дописі.

Лисиця відшукує свої повсякденні ласощі – мишоподібних гризунів / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У разі нестачі поживи тварини не гребують падаллю, залишками трапези інших хижаків і навіть ягодами, що збереглися на кущах. Така всеїдність, за словами співробітників заповідника, дозволяє лисицям виживати у найсуворіших умовах.

Фото: Unsplash

Нагадаємо, під Чорнобилем до фотопастки потрапили дикі звірі, які шукали собі поживу.

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