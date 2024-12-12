Навала "Шахедів" на Київ: де було падіння уламків – перші деталі

Увечері, 12 грудня, російські окупанти вкотре атакували Київ своїми "Шахедами". Внаслідок атаки російських БпЛА зафіксовано падіння уламків в Печерському районі столиці.

Про це повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко.

За попередньою інформацією, падіння відбулося на відкритій території, без пожежі та потерпілих.

"В Києві триває повітряна тривога, повʼязана з атакою дронів російської армії. Перебувайте в безпеці до відбою", – закликав голова МВА.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що уламки ворожого БпЛА впали в центрі столиці - в Печерському районі. За його інформацією, ще один безпілотник заходить з лівого берега в бік центральної частини міста.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі завершили рятувальну операцію після ракетного удару РФ. Кількість жертв і постраждалих зросла.

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