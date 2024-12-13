В пригороде Киева будут раздаваться взрывы: что известно

В Вышгородском районе саперы будут ликвидировать взрывоопасные предметы.

В пригороде Киева может быть громко, раздаются взрывы.

В Киевской городской военной администрации объяснили, что это работают саперы.

"Сегодня в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы. Сохраняйте спокойствие. В случае воздушной тревоги направляйтесь к укрытию", — говорится в сообщении.

Напомним, 13 декабря Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами, в том числе била по энергетике. В Киевской области работали силы ПВО.

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