Нашествие "Шахедов" на Киев: где было падение обломков – первые детали

Вечером, 12 декабря, российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев своими "Шахедами". В результате атаки российских БПЛА зафиксировано падение обломков в Печерском районе столицы.

Об этом сообщил начальник Киевской МВА Сергей Попко.

По предварительной информации, падение произошло на открытой территории без пожара и пострадавших.

"В Киеве продолжается воздушная тревога, связанная с атакой дронов российской армии. Находитесь в безопасности к отбою", – призвал глава МВА.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что обломки вражеского БПЛА упали в центре столицы – в Печерском районе. По его информации, еще один беспилотник заходит с левого берега в сторону центральной части города.

Ранее сообщалось, что в Запорожье завершили спасательную операцию после ракетного удара РФ. Число жертв и пострадавших возросло.

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