Последствия атаки на Киевщину: повреждены дома, подробности от ОВА

Тревога в Киевской области продолжалась почти 15 часов.

В Киевской области в результате падения обломков сбитых целей в двух районах повреждены четыре частных дома.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Кравченко рассказал о последствиях массированной атаки на Киевщину. Российские войска устроили атаку крылатыми ракетами и беспилотниками. Тревога в области продолжалась почти 15 часов.

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"На Киевщине активно работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Спасибо защитникам неба за невероятную работу", – отметил глава ОВА.

Обошлось без пострадавших и попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры.

Однако в результате падения обломков сбитых целей в двух районах области повреждены четыре частных дома. В них выбиты окна и двери, иссечены фасады.

Обломки также упали вне населенных пунктов на открытых участках местности.

Напомним, 13 декабря Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами, в том числе била по энергетике. В Киевской области работали силы ПВО.

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