Как лисы во время охоты используют свою фирменную фишку: в Чернобыльском заповеднике рассказали детали (фото)

В заповеднике также объяснили, какая особенность позволяет лисам выживать в самых суровых условиях.

Благодаря своей ловкости, терпеливости и адаптивности лисы остаются эффективными охотниками даже зимой. Их густой мех обеспечивает тепло в морозную погоду, а пушистый хвост служит одеялом во время отдыха.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике рассказали о лисьем зимнем меню.

"Зимой лисы питаются мелкими грызунами, такими как мыши и полевки, часто выслеживая их под слоем снега благодаря чувствительным слуху и обонянию. Во время охоты, которая происходит преимущественно ночью или на рассвете, лисы используют свою фирменную фишку: подпрыгивают высоко в воздухе и с разгона погружаются в снег именно туда, где их ждет добыча", – говорится в сообщении.

Лиса отыскивает свое повседневное лакомство – мышевидных грызунов/Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

В случае недостатка пищи животные не брезгуют падалью, остатками трапезы других хищников и даже сохранившимися ягодами на кустах. Такая всеядность, по словам сотрудников заповедника, позволяет лисам выживать в самых суровых условиях.

Фото: Unsplash

Напомним, под Чернобылем в фотоловушку попали дикие звери, которые искали себе пищу.

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