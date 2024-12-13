Вирішила трохи заробити: у Києві шахрайка ошукала людей на 740 тисяч гривень

Поліція повідомила про підозру жінці з Броварів, яка ошукала громадян на суму майже 740 тисяч гривень.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини.

Правоохоронці викрили 41-річну уродженку Києва, яка протягом кількох років ошукувала мешканців Броварського району. Вона представлялася працівницею компанії електромережі та пропонувала платні послуги з підключення електроенергії та встановлення лічильників.

Однак після отримання коштів від громадян, підозрювана не виконувала обіцяні послуги і припиняла з ними будь-який зв’язок.

"На рахунку шахрайки, за даними правоохоронців Броварського управління поліції, вже налічується понад 28 злочинних фактів, у результаті яких вона заволоділа сумою майже 740 тисяч гривень. Варто зазначити, що підозрювана вже була притягнута до кримінальної відповідальності за попередні шахрайські дії", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, поліцейські викрили діяльність організованої групи, члени якої шахрайським шляхом отримали майже 30 мільйонів гривень позики від банківських установ.

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