У Києві лунає повітряна тривога: ворог атакує столицю БпЛА

В ніч проти 14 грудня російські загарбники атакували Київ ударними безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

"Ударний БпЛА повз Бровари у напрямку Києва!" - йдеться у повідомленні.

Крім того, моніторингові канали повідомляють про рух ворожих безпілотників з лівого берега на правий.

Військові закликають киян перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ вдарила ракетами різних типів і дронами.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ атакувала дронами Чернігівську область.

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