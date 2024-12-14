У Києві лунає повітряна тривога: ворог атакує столицю БпЛА

Киян закликають перебувати у безпечних місцях.
В ніч проти 14 грудня російські загарбники атакували Київ ударними безпілотниками.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
"Ударний БпЛА повз Бровари у напрямку Києва!" - йдеться у повідомленні.
Крім того, моніторингові канали повідомляють про рух ворожих безпілотників з лівого берега на правий.
Військові закликають киян перебувати у безпечних місцях.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ вдарила ракетами різних типів і дронами.
Крім того, ми раніше інформували, що РФ атакувала дронами Чернігівську область.
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