Всю ночь Киев атаковали дроны: что известно о последствиях

Информации о потерпевших нет.

Ночью против 14 декабря российская армия атаковала беспилотниками Киев. В Дарницком районе столицы зафиксировано падение обломков сбитых дронов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

"В результате сбития БпЛА зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Предварительно – на открытой территории и без пострадавших", – сообщил руководитель КМВА Сергей Попко.

Отмечается, что воздушная тревога в столице объявлялась дважды и суммарно длилась 3,5 часа. Дроны заходили волнами и по разным направлениям. Силами обороны было обнаружено и обезврежено разными способами около десятка российских БПЛА, потенциально угрожавших Киеву.

Как сообщалось, накануне, 13 декабря, РФ мощно ударила ракетами разных типов и дронами. В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено 287 средств воздушного нападения: 94 ракеты и 193 БпЛА.

Читайте также: