Вночі у Києві пролунали вибухи

У Києві та області повітряна тривога.
В ніч проти 27 лютого у Києві пролунали вибухи під час атаки ворожих безпілотників.
Про це йдеться у повідомленні очільника столиці Віталія Кличка.
"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні.
Перед вибухами у Києві була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА.
Раніше повідомлялося, що у Кропивницькому пролунали чотири вибухи.
Ми раніше інформували, що внаслідок удару ворожого дрона у передмісті столиці вщент вигорів будинок.
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