Вночі у Києві пролунали вибухи

У Києві та області повітряна тривога.

В ніч проти 27 лютого у Києві пролунали вибухи під час атаки ворожих безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні очільника столиці Віталія Кличка.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Перед вибухами у Києві була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА.

Раніше повідомлялося, що у Кропивницькому пролунали чотири вибухи.

Ми раніше інформували, що внаслідок удару ворожого дрона у передмісті столиці вщент вигорів будинок.

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