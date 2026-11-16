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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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66
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Київщина здригнулася від атаки РФ: потрощені будинки, палають склади

Під ударом опинився Вишгородський район, де підрозділи ДСНС ліквідовують пожежу на території підприємства.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Російська атака безпілотниками

Російська атака безпілотниками / © ТСН

Вранці 16 листопада російські війська вкотре атакували Київську область. Внаслідок ворожого удару загорілися склади підприємства та зазнали пошкоджень приватні будинки.

Про це повідомила Київська ОВА.

«Ворог продовжує атакувати Київщину. Вранці пошкодження зафіксовано у Вишгородському районі», — вказано в заяві військової адміністрації.

Унаслідок удару виникла пожежа у складських приміщеннях підприємства. Наразі на місці працюють рятувальники ДСНС, які займаються ліквідацією займання.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджено чотири приватні будинки.

За попередньою інформацією, минулося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, 15 листопада росіяни також атакували Вишгородський район Київщини: було пошкоджено склад промислового підприємства та травмовано чоловіка 1940 року народження. Пожежу на об’єкті ліквідували.

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