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- Київ
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Київщина здригнулася від атаки РФ: потрощені будинки, палають склади
Під ударом опинився Вишгородський район, де підрозділи ДСНС ліквідовують пожежу на території підприємства.
Вранці 16 листопада російські війська вкотре атакували Київську область. Внаслідок ворожого удару загорілися склади підприємства та зазнали пошкоджень приватні будинки.
Про це повідомила Київська ОВА.
«Ворог продовжує атакувати Київщину. Вранці пошкодження зафіксовано у Вишгородському районі», — вказано в заяві військової адміністрації.
Унаслідок удару виникла пожежа у складських приміщеннях підприємства. Наразі на місці працюють рятувальники ДСНС, які займаються ліквідацією займання.
Крім того, внаслідок атаки пошкоджено чотири приватні будинки.
За попередньою інформацією, минулося без загиблих і постраждалих.
Нагадаємо, 15 листопада росіяни також атакували Вишгородський район Київщини: було пошкоджено склад промислового підприємства та травмовано чоловіка 1940 року народження. Пожежу на об’єкті ліквідували.