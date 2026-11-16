Київщина здригнулася від атаки РФ: потрощені будинки, палають склади

Російська атака безпілотниками / © ТСН

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Вранці 16 листопада російські війська вкотре атакували Київську область. Внаслідок ворожого удару загорілися склади підприємства та зазнали пошкоджень приватні будинки.

Про це повідомила Київська ОВА.

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«Ворог продовжує атакувати Київщину. Вранці пошкодження зафіксовано у Вишгородському районі», — вказано в заяві військової адміністрації.

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Унаслідок удару виникла пожежа у складських приміщеннях підприємства. Наразі на місці працюють рятувальники ДСНС, які займаються ліквідацією займання.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджено чотири приватні будинки.

За попередньою інформацією, минулося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, 15 листопада росіяни також атакували Вишгородський район Київщини: було пошкоджено склад промислового підприємства та травмовано чоловіка 1940 року народження. Пожежу на об’єкті ліквідували.

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