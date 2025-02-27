Ночью в Киеве раздались взрывы

В Киеве и области воздушная тревога.

В ночь на 27 февраля в Киеве прогремели взрывы во время атаки вражеских беспилотников.

Об этом говорится в сообщении главы столицы Виталия Кличко.

"В столице работают силы ПВО по вражеским БПЛА", — говорится в сообщении.

Перед взрывами в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком прогремели четыре взрыва.

Мы ранее информировали, что в результате удара вражеского дрона в пригороде столицы дотла выгорел дом.

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