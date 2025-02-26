В Киеве обновляют правила для общественного транспорта во время тревог: что изменится

В Киеве обновят правила для общественного транспорта во время тревог водители сами будут решать, останавливаться или продолжать движение

Об этом сообщил спикер КМВА Евгений Иевлев в эфире Вечер.LIVE.

Эту инициативу в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение Совета обороны города.

По его словам, столичные чиновники вместе с военными, стражами порядка и представителями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям нарабатывают алгоритм действий во время воздушной тревоги — с учетом возобновления полноценного движения общественного транспорта в столице.

"Уже есть первые официальные и конкретные позиции от правоохранительных структур столицы, в частности предложения оптимизации порядка действий для водителей общественного транспорта и пассажиров", — говорится в сообщении.

Напомним, Тимур Ткаченко сообщал, что в Киеве будет создана рабочая группа, которая должна наработать решение о работе общественного транспорта во время воздушной тревоги.

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