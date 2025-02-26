Сколько насчитывает население Киева и как вычислить "приезжих" – чиновники ответили

Население столицы можно сосчитать и без официальной переписи.

Население столицы Украины составляет 3,7 миллионов жителей.

Такие подсчеты сделали по количеству мобильных телефонов, заявил глава Оболонской РГА Кирилл Фесик, передают Новости.LIVE.

Депутат Киевсовета Леонид Емец добавил, что для оценки реального количества жителей столицы можно анализировать данные о том, какое количество людей пользуется наземным общественным транспортом, метрополитеном и количество зарегистрированных автомобилей.

"Это люди, которые живут в Киеве. Из этого количества вычесть официально зарегистрированных киевлян, и оставшиеся – это те жители столицы, которые незарегистрированы в Киеве официально", – говорит Емец.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, сколько насчитывает население Киева и какова доля переселенцев.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.