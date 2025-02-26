Атака на Киевскую область: россияне убили журналистку "Укринформа"

Во время ночной атаки беспилотниками на Киевскую область погибла журналистка издания "Укринформ" Татьяна Кулык.

Об этом сообщили в самом издании.

Российский дрон попал в дом журналистки в Бучанском районе, из-за чего вспыхнул пожар.

Татьяна Кулык – опытная журналистка, автор и ведущая проекта "Нація непереможних". Она исполняла обязанности главного редактора Главной редакции мультимедиа.

Кроме того, Татьяна занимала должности ведущей "Центрального канала" (КГТРК), Всемирной службы радиовещания Украины, телеведущей Общественного вещания и была членом Национального союза журналистов Украины.

"Коллектив Укринформа выражает искренние соболезнования семье Татьяны, ее преждевременная гибель шокировала коллег и стала огромной потерей для агентства", – отмечается в заявлении.

Напомним, во время атаки в ночь на 26 февраля российские оккупанты ударили по жилому дому в Киевской области. На месте трагедии погибли супруги – известный хирург и телевизионщица.

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