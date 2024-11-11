Вночі армія РФ атакувала Київ: що відомо

Вночі проти 11 листопада в Києві 4,5 год. тривала повітряна тривога пов’язана із атакою ударних БпЛА, які запустила окупаційна армія РФ.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

"Силами оборони було виявлено і знешкоджено різними способами до десятка безпілотників. В столиці не зафіксовано руйнувань, за медичною допомогою внаслідок атаки БпЛА ніхто не звертався", - поінформував керівник КМВА Сергій Попко.

В КМВА також наголосили, що тривогу в столиці також оголошували через зліт російських літаків стратегічної авіації Ту-95МС та МІГ-31К. Пуски ракет стратегічної авіації не підтвердилися.