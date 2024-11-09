У центрі Києва на чоловіка впала 500-кілограмова стіна

9 листопада під час ремонтних робіт на одного з працівників впала стіна. Нещасний випадок стався по вулиці Євгена Чикаленка.

Про це повідомили у ГУ ДСНС Києва.

У двоповерховому житловому будинку, на першому поверсі під час ремонтних робіт на одного з працівників впала стіна вагою близько 500 кг, внаслідок чого чоловіку затисло ногу.

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"За допомогою рятувального обладнання чоловіка деблокували та передали медичним працівникам з подальшою госпіталізацією до лікарні", – повідомили у ДСНС столиці.

Нагадаємо, 18-річний хлопець отримав важкі травми голови після того, як на нього з багатоповерхівки скинули газовий котел.

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