Ремонт каналізаційного колектора / Фото: КП «Харківські теплові мережі»

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Росія тиждень тому завдала масованого удару по Україні, зокрема й по Києву. Окрім мостів, російські ракети уразили й обʼєкти водоканалу. Це призвело до перебоїв із прийняттям каналізаційних стоків від прилеглих населених пунктів. У місті Вишневому через це зупинили водопостачання. Це не перший такий випадок. У жовтні схоже відбулось у Софіївській Борщагівці. Тоді водопостачання відновили протягом кількох годин.

Чи зможе каналізація працювати без світла, пояснює «Суспільне».

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Як працює система каналізації у Києві

Каналізація критично залежить від наявності двох складових — води та електрики. Остання потрібна для роботи насосних станцій, що перекачують стічні води, розповідає колишній очільник Агентства відновлення Сергій Сухомлин. Зокрема, це актуально для Києва, де є перепад висот і в певних місцях нечистоти потрібно підкачувати.

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«Є каналізаційні станції, які створюють тиск і перекачують усе до насосної станції. Таким чином, якщо на цій каналізаційно-насосній станції немає живлення — труба забивається й усе це піде через перші поверхи будинків», — казав він.

У випадку відсутності електрики ситуація з каналізацією у правобережного Києва має бути відносно ліпшою. Він має ухил, що дозволяє стічній воді самостійно йти на рівнинний лівий берег — у бік Бортницької станції аерації, яка очищує воду. На лівобережжі стоки вже доводиться підкачувати.

Раніше в інтервʼю «Суспільному» міський голова Києва Віталій Кличко говорив, що водовідведення столиці повністю забезпечене резервним живленням. Без води ж усі нечистоти каналізації не доходитимуть до очисних станцій. Тож тривала зупинка водопостачання зумовить і зупинку роботи каналізаційної системи.

Які варіанти можливі, якщо росіяни зруйнують Бортницьку станцію

Бортницька станція аерації приймає та очищує стічні води з усього Києва й частини прилеглих міст та селищ. Зокрема, це Вишгород, Ірпінь, Вишневе, Чабани, Коцюбинське й Новосілки. Раніше в мережі зʼявлялись повідомлення про нібито обстріл станції, однак у Генштабі цю інформацію спростовували. Хоча й додали, що така загроза існує.

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Як раніше розповідав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, Бортницька станція має велику та розгалужену територію. Також вона будувалась зі значним запасом міцності, що дозволить їй щонайменше витримати певну кількість російських атак.

«У них є три лінії водоочистки, які доволі незалежні. Ураження однієї взагалі не впливає [на ефективність роботи станції], враження двох обмежує її потужність, але для поточної ситуації в Києві її достатньо», — каже Харченко.

Навіть якщо Бортницька станція зупиниться, до повної зупинки роботи каналізації це не призведе, каже Сергій Сухомлин. У критичній ситуації, стверджує він, неочищені стічні води можна буде скинути у Дніпро.

«Так, це екологічна катастрофа, але тут стоїть питання виживання міста. Тим паче це не буде місяць чи два, а триватиме кілька днів, поки йтимуть ремонтні роботи», — пояснює він.

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Міста ж далі за течією — для прикладу, Черкаси, Кременчук, Дніпро, Запоріжжя — можуть обмежувати водозабір, вважає Сухомлин.

«Перед тим, як підходить пляма [нечистот] — вода набирається по максимуму в резервуари водоканалів, люди теж запасають воду. Тоді забір перекривається. Опісля, коли пляма пройде, можна буде відновлювати водопостачання знов», — каже Сухомлин.

Однак голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає цей розвиток подій більшим викликом. Він наводить приклад Миколаєва, де стічні води потрапили до Бузького лиману. Тоді, це призводило до припинення водопостачання та додаткового хлорування води.

Які загрози є для мешканців багатоповерхівок

У випадку зупинки водопостачання, а відповідно й роботи каналізації, під найбільшою загрозою можуть опинитись мешканці перших поверхів: стічні води можуть забивати труби, в результаті чого всі нечистоти можуть піти через верх — а саме ванні кімнати чи туалети тих, хто живе найнижче. Таке трапилось у мешканців Києва торік, каже Попенко. І додає, що можна підготувати будинки до такої ситуації.

«Мешканцям багатоповерхівок потрібно розібратись, як облаштовано систему каналізації в підвалах, щоб вони змогли під’єднати до неї резервні джерела живлення та запасні резервуари, в які можна скидати каналізаційні стоки на випадок, якщо система не буде їх приймати. Щоправда, у такому випадку треба буде продумати, куди подіти накопичені нечистоти потім, — каже Попенко.

У соцмережах уже зʼявились публікації, де мешканці квартир починають купувати собі біотуалети. Щоправда, при довготривалих проблемах із каналізацією вони проблеми не вирішать, каже Сухомлин, адже «їх також потрібно очищати, а вміст кудись викидати».

Також голова Деснянської РДА Максим Бахматов вже стверджує, існує ймовірність, що Київ буде змушений «рити туалети». Олег Попенко вважає такі заяви некомпетентними. За найгіршого сценарію, запевняє він, можна буде користуватись мобільними санітарними комплексами. Їх використовують у таборах для біженців і обслуговувати вони можуть до 50 тисяч людей.

«Це не лише каналізація, там можна й руки помити, наприклад… Такий пункт незламності, але у величезних масштабах. Влада вже має почати турбуватись про це, і в районах, де є загроза поганої роботи каналізації, встановлювати ці комплекси», — підсумував Попенко.

Нагадаємо, 25 листопада «Київводоканал» закликав мешканців столиці ощадливо використовувати воду. На підприємстві пояснили, що після російських атак комунальні системи працюють у складних умовах, а обладнання водопостачання зазнає підвищеного навантаження. Фахівці продовжують забезпечувати роботу систем водопостачання та водовідведення. Наразі про запровадження графіків подавання води підприємство не повідомляло.

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