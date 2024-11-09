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У Києві оголошено тривогу: яка загроза для столиці

У Києві оголошено тривогу: яка загроза для столиці

Повітряна тривога в Києві

Російський дрон рухається в сторону Троєщини, Лівобережжя.

Пізно увечері в суботу, 9 листопада, у Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударного безпілотника, який рухається в сторону столиці.

Про це повідомили у КМВА.

Мешканців Києва закликають перебувати в укриттях та інших безпечних місцях.

У моніторингових каналах повідомляють, що російський дрон рухається в сторону Троєщини, Лівобережжя.

Нагадаємо,  в ніч проти 8 листопада російські військові атакували безпілотниками та ракетами Київську область. Тривога тривала понад 12 годин. Внаслідок ворожого удару поранення отримали щонайменше четверо людей. 

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