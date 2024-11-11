Ночью армия РФ атаковала Киев: что известно

Разрушений в столице не фиксируют.
Ночью против 11 ноября в Киеве 4,5 часа. длительная воздушная тревога связана с атакой ударных БпЛА, запущенных оккупационной армией РФ.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.
"Силами обороны были обнаружены и обезврежены разными способами до десятка беспилотников. В столице не зафиксированы разрушения, за медицинской помощью в результате атаки БпЛА никто не обращался", — проинформировал руководитель КМВА Сергей Попко.
В КМВА также подчеркнули, что тревогу в столице также объявляли из-за взлета российских самолетов стратегической авиации Ту-95МС и МИГ-31К. Пуски ракет стратегической авиации не подтвердились.
Как сообщалось, ночью 11 ноября в Хмельницкой области произошли сильные взрывы. В области сработали силы ПВО во время тревоги.
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