Двое мужчин в Киеве устроили стрельбу: фото

В пятницу, 8 ноября, в Святошинском районе Киева раздались выстрелы. Как оказалось, двое подвыпивших мужчин стреляли в воздух, вероятно, ради развлечения.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

Получив сообщение от описавшего нарушителей очевидца, патрульные полицейские осмотрели прилегающие территории и обнаружили мужчин с оружием.

Граждане вели себя агрессивно, поэтому патрульные вызвали на помощь коллег и задержали нарушителей. С собой у них был стартовый пистолет.

Фото: Патрульная полиция Киева

“В момент задержания мужчин знакомая одного из них попыталась сесть в служебный автомобиль. Мы предупредили ее об ответственности за препятствование действиям сотрудников полиции и доставили мужчин в отделение полиции", — говорится в сообщении.

Фото: Патрульная полиция Киева

Фото: Патрульная полиция Киева

В результате хулиганских действий задержанных обошлось без пострадавших, поэтому на нарушителей были составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и по ч. 1 ст. 178 (появление в общественном месте в нетрезвом виде) КоАП.

Напомним, ранее в Печерском районе столицы раздался выстрел возле Дворца "Украина".

Под Киевом между компаниями отдыхающих началась драка со стрельбой

Читайте также: