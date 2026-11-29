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- Киев
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На Майдане Независимости устанавливают самую большую ханукию в Европе: когда зажгут первые свечи
Традиционный иудейский символ праздника снова украсит Майдан Независимости, а торжественное зажигание первой свечи состоится 4 декабря.
На Майдане Независимости в Киеве, прямо напротив Главпочтамта, началось установление главного символа иудейского праздника — традиционного девятисвечника ханукии. Ежегодным обустройством этой инсталляции занимается Федерация еврейских общин Украины при содействии городских властей.
Об этом сообщает «Київ24».
В центре Киева приступили к монтажу праздничной ханукии
Эта конструкция имеет статус самого большого ханукального светильника на европейском континенте.
Торжество в этом году будет продолжаться восемь дней: праздник начнется после заката 4 декабря, когда зажгут первый огонь, и завершится вечером 12 декабря.
По традиции каждый вечер на протяжении всей праздничной недели на меноре будут добавлять по одному новому огоньку, используя для этого центральную вспомогательную свечу — шамаш. Так будет продолжаться до финального вечера, когда конструкция засияет полностью.
В религиозной и культурной традиции Хануку знают как Праздник света, воплощающий несокрушимость духа и победу чистоты над скверной. Оно посвящено историческому событию повторного освящения Иерусалимского храма и связанному с ним чуду с маслом.
Кроме вечернего зажигания огней на ханукии, верующие проводят эти дни за семейными трапезами, обмениваются подарками и занимаются благотворительностью, поддерживая нуждающихся.
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