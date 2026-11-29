В Киеве устанавливают огромную ханукию, Фото: Federation of Jewish Communities of Ukraine

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На Майдане Независимости в Киеве, прямо напротив Главпочтамта, началось установление главного символа иудейского праздника — традиционного девятисвечника ханукии. Ежегодным обустройством этой инсталляции занимается Федерация еврейских общин Украины при содействии городских властей.

Об этом сообщает «Київ24».

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В центре Киева приступили к монтажу праздничной ханукии

Эта конструкция имеет статус самого большого ханукального светильника на европейском континенте.

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Торжество в этом году будет продолжаться восемь дней: праздник начнется после заката 4 декабря, когда зажгут первый огонь, и завершится вечером 12 декабря.

По традиции каждый вечер на протяжении всей праздничной недели на меноре будут добавлять по одному новому огоньку, используя для этого центральную вспомогательную свечу — шамаш. Так будет продолжаться до финального вечера, когда конструкция засияет полностью.

В религиозной и культурной традиции Хануку знают как Праздник света, воплощающий несокрушимость духа и победу чистоты над скверной. Оно посвящено историческому событию повторного освящения Иерусалимского храма и связанному с ним чуду с маслом.

Кроме вечернего зажигания огней на ханукии, верующие проводят эти дни за семейными трапезами, обмениваются подарками и занимаются благотворительностью, поддерживая нуждающихся.

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Праздники: последние новости

Напомним, завтра, 30 ноября, в Украине отмечают День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ, церковный День памяти апостола Андрея Первозванного — рыбака из Вифсаиды, ученика Иоанна Крестителя и последователя Иисуса, который, по преданию, проповедовал у Черного моря и на землях будущей Украины и принял мученическую смерть в греческих Патрах на X-образном Андреевском кресте, а также День тыквы.

В этот же понедельник, 30 ноября 2026, будет 1740-й день войны в Украине и до Нового года останется 31 день. В мире и в Украине в этот день также отмечают Всемирный день домашних животных, напоминающий об ответственности хозяев за уход и заботу о собаках, котах, птицах, грызунах и других любимцах, и Киберпонедельник — международный день онлайн-распродаж после Черной пятницы.

Кроме того, 30 ноября посвящено Международному дню защиты информации.

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