В центре Киева на мужчину упала 500-килограммовая стена

Событие произошло в Шевченковском районе Киева.
9 ноября во время ремонтных работ на одного из работников упала стена.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Киева.
В двухэтажном жилом доме, на первом этаже во время ремонтных работ на одного из работников упала стена весом около 500 кг, в результате чего мужчине зажало ногу.
"С помощью спасательного оборудования мужчину деблокировали и передали медицинским работникам с последующей госпитализацией в больницу", – сообщили в ГСЧС столицы.
Напомним, 18-летний парень получил тяжелые травмы головы после того, как на него с многоэтажки сбросили газовый котел.
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