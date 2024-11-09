В центре Киева на мужчину упала 500-килограммовая стена

9 ноября во время ремонтных работ на одного из работников упала стена.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Киева.

В двухэтажном жилом доме, на первом этаже во время ремонтных работ на одного из работников упала стена весом около 500 кг, в результате чего мужчине зажало ногу.

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"С помощью спасательного оборудования мужчину деблокировали и передали медицинским работникам с последующей госпитализацией в больницу", – сообщили в ГСЧС столицы.

Напомним, 18-летний парень получил тяжелые травмы головы после того, как на него с многоэтажки сбросили газовый котел.

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