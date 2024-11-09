В Киеве объявлена тревога: какая угроза для столицы

Поздно вечером в субботу, 9 ноября, в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударного беспилотника, движущегося в сторону столицы.

Об этом сообщили в КМВА.

Жителей Киева призывают находиться в укрытиях и в других безопасных местах.

В мониторинговых каналах сообщают, что российский дрон движется в сторону Троещины, Левобережья.

Напомним, в ночь на 8 ноября российские военные атаковали беспилотниками и ракетами Киевскую область. Тревога продолжалась более 12 часов. В результате вражеского удара ранения получили по меньшей мере четыре человека.

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