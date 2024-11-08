В Киеве мужчина зарезал и расчленил собственного сына, а останки замуровал в гараже: как его накажут

Была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой, в момент совершения преступления мужчина не имел каких-либо психических расстройств и осознавал характер своих действий.

В Киеве 55-летний мужчина зарезал и расчленил собственного сына, а останки замуровал в гараже.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Прокурор в суде доказал, что в январе 2024 года к обвиняемому в гости пришел его 30-летний сын. Во время застолья на кухне между мужчинами возник конфликт, в результате которого отец нанес смертельный удар ножом своему сыну. Затем, чтобы скрыть преступление, мужчина перенес тело сына в ванную комнату, где в течение нескольких дней его расчленял и выносил останки из квартиры в мусорные баки в пакетах и сумках. Отделив голову и конечности от туловища, подозреваемый замуровал их в собственном гараже", – говорится в сообщении.

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В ходе досудебного расследования была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой, в момент совершения преступления мужчина не имел каких-либо психических расстройств и осознавал характер своих действий.

В суде обвиняемый свою вину признал.

Днепровский райсуд Киева вынес приговор, согласно которому мужчина за убийство собственного сына проведет 10 лет за решеткой.

Напомним, в Киеве муж жестоко расправился с собственной женой, он бил ее ножом в грудь и шею.

Зарезал, а затем расчленил собственного сына! Правоохранители раскрыли ужасное преступление!

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