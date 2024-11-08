Посол Эстонии оказалась под атакой "Шахедом" в Киеве (фото)

Комментируя атаку, в МИД Эстонии заявили, что "мы не должны к этому привыкать".

Во время атаки на Киев российский беспилотник попал в многоэтажку, где живет посол Эстонии в Украине Аннели Кольк.

Об этом сообщил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.

Министр заявил, что утром 7 ноября в дом, где проживает эстонский дипломат, попал российский беспилотник. К счастью, посол не пострадала.

"Никто не будет в безопасности в Украине, пока Россия не прекратит свою агрессию. Украина нуждается в большей противовоздушной обороне, чтобы защитить своих жителей. Мы не должны к этому привыкать", – говорится в заявлении Тсахкны.

Атакованный дроном дом в Киеве, где живет Аннели Кольк/Фото: Х-страница Маргуса Тсахкны

Напомним, РФ атаковала Киев беспилотниками в ночь на 7 ноября, в пяти районах раздавались взрывы. Есть пострадавшие и многочисленные разрушения.

Враг повторил атаку на столицу и Киевскую область в ночь на 8 ноября.

Читайте также: