Посол Эстонии оказалась под атакой "Шахедом" в Киеве (фото)

Комментируя атаку, в МИД Эстонии заявили, что "мы не должны к этому привыкать".
Во время атаки на Киев российский беспилотник попал в многоэтажку, где живет посол Эстонии в Украине Аннели Кольк.
Об этом сообщил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.
Министр заявил, что утром 7 ноября в дом, где проживает эстонский дипломат, попал российский беспилотник. К счастью, посол не пострадала.
"Никто не будет в безопасности в Украине, пока Россия не прекратит свою агрессию. Украина нуждается в большей противовоздушной обороне, чтобы защитить своих жителей. Мы не должны к этому привыкать", – говорится в заявлении Тсахкны.
Напомним, РФ атаковала Киев беспилотниками в ночь на 7 ноября, в пяти районах раздавались взрывы. Есть пострадавшие и многочисленные разрушения.
Враг повторил атаку на столицу и Киевскую область в ночь на 8 ноября.
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