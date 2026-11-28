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В Киеве — новая серия взрывов: погибла женщина, повреждено админздание — все детали (обновлено)
Российские беспилотники атакуют Киев — в столице снова слышали взрывы.
В Киеве 28 ноября во время атаки российских беспилотников снова раздались взрывы. Об этом сообщали местные Telegram-каналы.
Впоследствии атаку на столицу подтвердил мэр Виталий Кличко.
Атака на Киев 28 ноября: что известно
Воздушные силы фиксировали движение вражеского реактивного БпЛА в направлении Святошино.
«Киев: реактивный БпЛА над городом (Святошин)», — говорилось в сообщении Воздушных сил. Также поступала информация о беспилотнике в районе Оболони.
По словам Виталия Кличко, в Шевченковском районе Киева из-за падения обломков произошло возгорание автомобилей на парковке. На место следовали экстренные службы.
Затем в КМВА уточнили: «В Шевченковском районе обломки упали на открытой территории возле жилого дома. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется».
Последствия атаки были зафиксированы также в Соломенском районе Киева. Сначала в КМВА сообщили о повреждении административного здания и предполагаемых пострадавших. Впоследствии стало известно, что в результате вражеского удара погибла женщина.
«К сожалению, в результате вражеского удара в Соломенском районе погибла женщина. Выражаем соболезнования родным и близким», — сообщили в КМВА.
Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Соломенском районе обломки вражеского БпЛА упали на двухэтажное административное здание, в результате чего произошло его частичное разрушение. Тело погибшей женщины обнаружили под завалами.
На месте работают экстренные службы.
Напомним, в субботу, 28 ноября, российские войска уже атаковали Киев ударными беспилотниками. Мэр Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице и призвал жителей находиться в безопасных местах.
Впоследствии стало известно о попадании в объект критической инфраструктуры. Специалисты устанавливали масштабы повреждений, а жителей некоторых районов предупредили о возможных перебоях с электро- и водоснабжением.