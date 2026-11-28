Взрывы в Киеве. / © Associated Press

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В Киеве 28 ноября во время атаки российских беспилотников снова раздались взрывы. Об этом сообщали местные Telegram-каналы.

Впоследствии атаку на столицу подтвердил мэр Виталий Кличко.

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Атака на Киев 28 ноября: что известно

Воздушные силы фиксировали движение вражеского реактивного БпЛА в направлении Святошино.

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«Киев: реактивный БпЛА над городом (Святошин)», — говорилось в сообщении Воздушных сил. Также поступала информация о беспилотнике в районе Оболони.

По словам Виталия Кличко, в Шевченковском районе Киева из-за падения обломков произошло возгорание автомобилей на парковке. На место следовали экстренные службы.

Затем в КМВА уточнили: «В Шевченковском районе обломки упали на открытой территории возле жилого дома. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется».

Последствия атаки были зафиксированы также в Соломенском районе Киева. Сначала в КМВА сообщили о повреждении административного здания и предполагаемых пострадавших. Впоследствии стало известно, что в результате вражеского удара погибла женщина.

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«К сожалению, в результате вражеского удара в Соломенском районе погибла женщина. Выражаем соболезнования родным и близким», — сообщили в КМВА.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Соломенском районе обломки вражеского БпЛА упали на двухэтажное административное здание, в результате чего произошло его частичное разрушение. Тело погибшей женщины обнаружили под завалами.

На месте работают экстренные службы.

Напомним, в субботу, 28 ноября, российские войска уже атаковали Киев ударными беспилотниками. Мэр Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице и призвал жителей находиться в безопасных местах.

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Впоследствии стало известно о попадании в объект критической инфраструктуры. Специалисты устанавливали масштабы повреждений, а жителей некоторых районов предупредили о возможных перебоях с электро- и водоснабжением.

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