Двоє чоловіків у Києві влаштували стрілянину: фото

У п’ятницю, 8 листопада, у Святошинському районі Києва пролунали постріли. Як виявилося, двоє чоловіків напідпитку стріляли в повітря, ймовірно, заради розваги.

Про це повідомили у патрульній поліції Києва.

Отримавши повідомлення від очевидця, який описав порушників, патрульні поліцейські оглянули прилеглі території та виявили чоловіків зі зброєю.

Громадяни поводилися агресивно, тож патрульні викликали на підмогу колег й затримали порушників. З собою вони мали стартовий пістолет.

Фото: Патрульна поліція Києва

“У момент затримання чоловіків знайома одного із них спробувала сісти до службового автомобіля. Ми попередили її про відповідальність за перешкоджання діям працівників поліції та доставили чоловіків до відділку поліції”, - йдеться у повідомленні.

Фото: Патрульна поліція Києва

Фото: Патрульна поліція Києва

Внаслідок хуліганський дій затриманих обійшлося без постраждалих, тож на порушників було складено адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) та за ч. 1 ст. 178 (поява в громадському місці напідпитку) КпАП.

Нагадаємо, раніше у Печерському районі столиці пролунав постріл поблизу Палацу “Україна”.

Під Києвом між компаніями відпочивальників зчинилася бійка зі стріляниною

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